Akseki protokolü bayramda görev başındaki kamu personelini ziyaret etti

Antalya'nın Akseki ilçesinde, bayram süresince görev yapan kamu personelini ziyaret eden protokol üyeleri, çalışanların bayramlarını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki kamu personelini ziyaret etti.

Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, İlçe Belediye Başkanı İlkay Akca ve beraberindeki protokol üyeleri, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan kamu personelini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Ilıca, Akca ve beraberindekiler, Akseki Bölge Trafik ve Trafik İlçe Jandarma müşterek yol uygulama noktası, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye İstasyonu, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, Akseki Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Görev başındaki personelle bayramlaşan protokol üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ilıca, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm kamu personeline teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Akca da güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının ve tüm kamu görevlilerinin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor