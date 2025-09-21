Haberler

Akseki'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Dutluca Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesi Dutluca Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma, yaklaşık 1500 metrekarelik otluk alanın yanı sıra bazı badem ve incir ağaçlarının da etkilendiği yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
