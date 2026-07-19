Akseki'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı