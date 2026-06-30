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Antalya'da muhtar, orman yangınlarına karşı dronla gönüllü gözlem yapıyor

Antalya'da muhtar, orman yangınlarına karşı dronla gönüllü gözlem yapıyor
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Antalya'nın Akseki ilçesinde mahalle muhtarı Fahri Yıldırım, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı dronla gözlem yaparak olası yangınların erken tespitine katkı sağlıyor ve ilgili kurumlara ihbarda bulunuyor.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Geriş Mahallesi Muhtarı Fahri Yıldırım, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı mahalle sınırlarındaki ormanlık alanları dronla gözlemleyerek olası risklerin erken tespitine katkı sağlamaya çalışıyor.

Sıcak havaların etkili olduğu dönemlerde belirli aralıklarla mahalle çevresindeki ormanlık alanlarda dronla gözlem yapan Yıldırım, duman ya da şüpheli bir durum fark etmesi halinde ilgili kurumlara ihbarda bulunuyor.

Yıldırım, AA muhabirine, erken müdahalenin orman yangınlarının büyümesini önlemede büyük önem taşıdığını söyledi.

Ormanların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dronla yaptığımız gözlemler sayesinde olası riskleri daha hızlı değerlendirebiliyor, gerekli gördüğümüz durumlarda ilgili ekipleri vakit kaybetmeden bilgilendiriyoruz. Gönüllü gözlem yapıyorum ve ihbar desteği veriyorum." dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yıldırım, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
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