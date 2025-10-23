Akseki'de Kaybolan Mühendisler 5 Saatlik Çalışma Sonrası Kurtarıldı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde dün inceleme yapmak amacıyla çıktıkları 2 bin 200 rakımlı dağda kaybolan 2 mühendis, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu bulunarak, askeri helikopterle kurtarıldı.

Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi sınırlarındaki 2 bin 200 rakımlı Saksağan Dağı'nda dün jeolojik bir yapıyı incelemeye çıkan jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, bir süre sonra kayboldu. Havanın kararmasıyla birlikte yönlerini kaybeden Yalçın ve Cömert, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Zorlu arazi koşullarında yürüyerek arama çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 5 saat sonunda mühendislerin bulunduğu noktaya ulaşabildi. Mühendislerin bulundukları yerden alınabilmesi için hava desteği istendi. Bu sabah, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterle alınan Cihan Yalçın ve Murat Cömert, Akseki'deki Komando Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 2 mühendis Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.