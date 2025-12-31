Akseki'de koordinasyon toplantısı yapıldı
Akseki'de düzenlenen koordinasyon toplantısında ilçenin ihtiyaçları değerlendirildi. Kaymakam Yusuf Ilıca'nın başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı İlkay Akca, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Akseki'de düzenlenen koordinasyon toplantısında ilçenin ihtiyaçları değerlendirildi.
Kaymakam Yusuf Ilıca'nın başkanlığında Akseki Şahinler Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
İlçenin genel durumunun ve mahallelerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, 2026'da yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel