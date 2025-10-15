Akseki'de Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" kermesi düzenlendi.

Akseki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el sanatları ürünleri satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Akseki Müftüsü Vehbi Özkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze halkına maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermesin yoğun ilgi gördüğünü belirten Özkar, "Bu anlamlı organizasyonu Akseki Müftülüğümüz öncülüğünde, halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi parti temsilcilerimizin ve kurumlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdik. Akseki halkı her zaman olduğu gibi bugün de gönlünü ortaya koydu. Tüm gelir Gazzeli kardeşlerimizin yararına kullanılacak. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kermese katılan Nazlı Sönmez, evde hazırladığı yiyecekleri kermeste satarak, Filistinli kardeşlerine destek olmak istediğini söyledi.

Evde kendi elleriyle yaptığı ürünleri kermese getiren ev hanımı Ayşegül Güven ise "Filistin ve Gazze yararına satış yapıyoruz. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Enes Doğan da Gazze'de yaşanan acılara kayıtsız kalmamak için öğrenciler olarak kermese katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaptığı bileklikleri getirerek kermese katkı sunan 10 yaşındaki Meryem Karnak ise "Gazzeli çocuklara destek olduğum için çok mutluyum. Onların da bizim gibi gülebilmesini istiyorum." dedi.