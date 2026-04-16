Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi serbest bırakıldı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonda B.S., N.B., Ö.K. ve K.T. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, B.S., N.B. ve K.T. tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun