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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda R.K. R.D. ve K.Ç'nin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.Ç, ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan R.K. tutuklanırken R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
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