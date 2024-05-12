Akşehir'de Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Bülent Doğan hayatını kaybetti. Otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı kazada, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Bülent Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Ahmet Bülent Doğan idaresindeki 42 P 3470 plakalı otomobil, Akşehir istikametinden Tuzlukçu istikametine doğru seyir halinde iken kontrolden çıkara takla attı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ahmet Bülent Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.