Akşehir'de Trafik Haftası etkinliği: Özel çocuklar sürücülere uyarılarda bulundu

Akşehir'de 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Umut Özel Eğitim Merkezi'ndeki çocuklar ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri iş birliğiyle özel bir uygulama gerçekleştirildi.

Akşehir D-300 kara yolundaki polis uygulama noktasında trafik ekipleri ve özel çocuklar, araçları durdurarak sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

Bu etkinlik çerçevesinde, ekipler ve özel çocuklar sürücülere trafik kurallarına uygun davranmaları konusunda uyarılarda bulundu, emniyet kemeri takmaları, telefonla konuşmamaları ve dikkatli olmaları gibi önemli konuları hatırlattı.