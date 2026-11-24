Akşehir'de tırın çarptığı tescilsiz motosikletin sürücüsü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Akşehir'de Yeni İstanbul Caddesi'nde tırla çarpışan tescilsiz motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.C. idaresindeki 06 EUA 235 plakalı tır, Yeni İstanbul Caddesi'nde, M.Ş'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan M.Ş, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA