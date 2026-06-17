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Konya'da otomobillerinde çok sayıda kaçak silah bulunan 2 şüpheli yakalandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 65 ruhsatsız tabanca ve 65 şarjör bulundu. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir otomobilde 65 ruhsatsız tabanca ve 65 şarjör bulunması üzerine 2 zanlı gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen silahlara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
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