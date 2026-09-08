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Akşehir'de mobil mutfak tırı teslim töreni düzenlendi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde mobil mutfak tırı teslim edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde mobil mutfak tırı teslim edildi.???????

Afet durumlarında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması amacıyla Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret Borsası'nın işbirliği ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle hazırlanan tır, Akşehir Kültür, Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (AKSEV) teslim edildi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, mobil mutfak tırının önemli bir hayır yatırımı olduğunu belirterek, tırın 3 bin kişiye 3 öğün yemek çıkarabilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Kaymakam Mustafa Yiğit de mobil mutfağın kriz ve olağanüstü durumlarda önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Programa, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Galip Akyol Çınar ve AKSEV Başkanı Abdurrahman Karataşlı katıldı.

Tören, projeye katkı sağlayan iş insanlarına plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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