Akşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda polis ekipleri, 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye gümrük kaçağı ürün getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
D-300 kara yolu üzerinde şüpheli aracı durduran ekipler, araçta 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirdi.
Kaçak ürünlere el konulurken, araçtaki H.Ç. ve İ.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı, İ.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel