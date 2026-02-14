Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.Ç. yönetimindeki 42 VA 343 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Şarlak Paşa Caddesi'nde H.C.A. idaresindeki 63 N 4142 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada F.N, H.Y. ve Y.Y. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel