Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

S.Ç. yönetimindeki 42 VA 343 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Şarlak Paşa Caddesi'nde H.C.A. idaresindeki 63 N 4142 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada F.N, H.Y. ve Y.Y. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
