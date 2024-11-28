Akşehir'de Hicaz Fasıl Gecesi Konseri Düzenlendi
Akşehir'de Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği ile Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Hicaz Fasıl Gecesi konserinde sanatçılar eserlerini seslendirdi. Etkinlikte plaketler de dağıtıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde "Hicaz Fasıl Gecesi" konseri yapıldı.
Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, Akşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı iş birliğiyle, Kültür Merkezi'nde Hicaz Fasıl Gecesi, konseri gerçekleştirildi.
Konserde, sanatçılar, eserleri seslendirdi.
Daha sonra sanatçılara ve emekli öğretmenlere, plaket verildi.
Konser etkinliğine, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.