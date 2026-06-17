Konya'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 65 ruhsatsız tabanca ve şarjörün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda 65 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli emniyete götürüldü.