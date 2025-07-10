Srebrenitsa Soykırımı'ndan Unutulmaz Mesaj

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında 11 Temmuz 1995'te yaşanan ve binlerce Boşnak'ın katledildiği soykırımın insanlık tarihindeki kara lekelerden biri olduğunu vurguladı.

Yaşananların, insanlık vicdanında derin bir yara açtığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Aradan geçen bunca yıla rağmen acımız hala taze, adalet talebimiz ise bakidir. Uluslararası toplumun bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için üzerine düşen sorumluluğu tam olarak yerine getirmesi gerekir. Srebrenitsa'da şehit edilen masum sivilleri rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız. Gelecek nesillere, hoşgörünün ve barışın önemini, nefret ve düşmanlığın ise nelere yol açabileceğini her daim anlatmalıyız."