Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgilendirme

Güncelleme:
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kış şartları ve yılbaşı sürecinde güvenliği sağlamak için 580 jandarma, 962 emniyet ve 498 sağlık personelinin sahada olacağını belirtti. Ayrıca kış lastiği ve ekipman eksikliklerine dikkat çekerek, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
