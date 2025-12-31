Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgilendirme

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kumbuzoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda, kış şartlarıyla birlikte yılbaşı sürecinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yılbaşı gecesinde 580 jandarma, 962 emniyet ve 498 sağlık personelin sahada olacağını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kentin her caddesinde, her meydanında ve sokağında devletimiz dimdik ayaktadır. Amacımız yalnızca yeni yıla neşe ve huzur içinde girmek değil, bu huzur ve güven ortamını yılın her gününde sürdürülebilir kılmaktır. Önceliğimiz nettir ve değişmez, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve kamu düzeninin korunmasıdır. Özelikle kış şartlarında kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkmamalı. Zincir, çekme halatı ve gerekli ekipmanlar mutlaka bulundurulmalı ve aşırı hızdan kesinlikle kaçınılmalı. Yılbaşı dönemi ve kış şartlarını fırsata çevirmek isteyenlere karşı da denetimlerimizi kararlılıkla devam ediyoruz. Fahiş fiyat artışına, etiketsiz ürüne ve stokçuluğa kesinlikle izin vermeyeceğiz. İnşallah Aksaray'ı hak ettiği noktaya hep beraber getireceğiz. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."