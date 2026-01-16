Haberler

Aksaray Valisi Murat Duru görevine başladı

Aksaray Valisi Murat Duru görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Valiliğine atanan Murat Duru, göreve başladı.

Aksaray Valiliğine atanan Murat Duru, göreve başladı.

Duru, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Duru, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Tarih ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olan şehirde görev yapacağı için kendisini şanslı gördüğünü belirten Duru, şunları kaydetti:

"Yeni görevimin Anadolu'nun özü Aksaray için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İçinde barındırdığı kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden biri olan, aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, Tapduk Emre, Yunus Emre ve daha nice evliya ve erenin manevi iklimiyle yoğrulmuş, salihler şehri olarak anılan Anadolu'nun özü Aksaray'a hizmet etmek bu güzel şehrin güzel insanlarının hizmetkarı olmak benim için büyük onurdur.

Topraklarımızın her bir santimetrekaresi için 'Bismillah' diyerek görevime başlıyorum. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde, onun şanına ve şerefine layık hizmetler yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bahtımız açık, yolumuz aydınlık, Allah yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor