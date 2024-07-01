Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Kamu Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hassasiyet Gösterecek

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kamu hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi, sorun ve ihtiyaçların tespiti çözüme kavuşturulması için tüm birimlerin gerekli hassasiyeti göstereceğini söyledi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında vali yardımcıları, kaymakamlar ile il müdürlerinin video konferans sistemi üzerinden katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamlar ile görüşen Kumbuzoğlu, ilçelerin eksik ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra tüm il müdürlerinin katılımı ile video konferans sistemi ile sorun ve ihtiyaçlar ile ilgili genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Kumbuzoğlu toplantıda il merkezi ve ilçelerin devam eden proje, yatırım ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına dikkat çeken Vali Kumbuzoğlu, "Bulunduğumuz makamlar hemşerilerimize hizmet etme makamıdır. İnsan odaklı olacağız, gönüllere dokunacağız. Tüm hizmetlerde öncelik sırası yapacağız. İlk önce bunları tamamlamaya gayret göstereceğiz. Kamu kurumları vatandaşına hizmet etmek, sorunlarına çözüm üretmek için vardır. Her zaman bu bilinç ile hareket edeceğiz. Aksamaya meydan vermeyeceğiz. İlgili tüm birim amirlerimiz bu noktada gerekli koordinasyonu sağlayacak. Aksaray'ın her alanda sorunlarının çözümü için hep beraber gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.