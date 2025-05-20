Vali Kumbuzoğlu'ndan Şehit Halil Köksal Yaşam Becerileri Atölyesi Açılışı

Vali Kumbuzoğlu'ndan Şehit Halil Köksal Yaşam Becerileri Atölyesi Açılışı
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Koçpınar Köyü'nde Şehit Halil Köksal İlkokulu'nda açılışı yapılan Şehit Halil Köksal Yaşam Becerileri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikte 'mahallem benim ailem' geleneksel çocuk oyunları programı düzenlendi. Vali Kumbuzoğlu, şehitleri anarak, atölyenin köy çocukları için önemli bir etkinlik alanı olduğunu vurguladı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Şehit Halil Köksal Yaşam Becerileri Atölyesinin açılışını yaptı.

Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler Koçpınar Köyü Şehit Halil Köksal İlkokulu'nu ziyaret ederek "mahallem benim ailem geleneksel çocuk oyunları programına" katıldı ve adını taşıdığı okuldaki Şehit Halil Köksal Yaşam Becerileri Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, çok güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kumbuzoğlu, "Şehitlerimiz bizler için çok kıymetli. Çok güzel bir atölye olmuş ve ismini de şehidimizin ismi olmuş. Düşünenlere ve yapanlara teşekkür ediyorum. Köy çocukları için farklı bir etkinlik alanı yapılmış. Bizlerde bugün açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve aileleriyle çok güzel oyunlar oynadık. Eski oyunlarımızı hatırladık. Bunlar bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Program çeşitli oyunlarda dereceye giren öğrenci ve ailelerine hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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