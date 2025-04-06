Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan AA'nın 105. Yıl Dönümüne Tebrik

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kumbuzoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansının 105. yılı kutlu olsun. Bir asırdan fazla dünyadaki gözümüz, kulağımız olan Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz."