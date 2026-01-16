Haberler

Aksaray'ın Yeni Valisi Murat Duru Göreve Başladı

Güncelleme:
İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Aksaray Valiliği görevine atanan Murat Duru, bugün görevine başladı.

Çankaya Kaymakamlığı'ndan Aksaray Valiliği'ne atanan Murat Duru, valilik önünde tören mangasını selamladı ve kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek selamlaştı. Vali Duru, törenin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aksaray gibi tarih ve medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan, her köşesinde Anadolu Selçuklu Devleti'nden izler ve eserler barındıran güzide şehrimizin valiliği görevine şahsımı layık görmeleri sebebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Üstlendiğim görevimin Orta Anadolu'nun kalbi olan Aksaray'ımız için hayırlara vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum. İçerisinde barındırdığı kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden biri olan, aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, Tapduk Emre, Yunus Emre ve daha nice evliya ve erenin manevi iklimiyle bezenmiş 'Salihler Şehri' olarak anılan Anadolu'nun özü Aksaray'ımıza hizmet etmek; bu güzel şehrin güzel insanlarının hizmetkarı olmak benim için ayrı bir anlam ve büyük bir onur olacaktır."

