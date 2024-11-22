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Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni

Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni
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Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 22 öğrenci için düzenlenen 'beyaz önlük giyme' töreninde Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, öğrencilere sağlık alanında başarılı birer diş hekimi olmaları için tavsiyelerde bulundu.

Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için "beyaz önlük giyme" töreni düzenlendi.

Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, öğrenci ve aileleri için çok anlamlı bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

22 öğrencinin beyaz önlük giydiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, şunlar kaydetti:

"Çok mutlu ve heyecanlı olduğunuz bugünde, bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz. Onları aileleri olarak sizler yetiştirdiniz. Bizler ise onları sağlıklı yaşamın ilk ve en önemli kapısı olan ağız ve diş sağlığına hizmet edecek kaliteli diş hekimleri olarak yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz iyi öğrenin ve işinizi iyi yapın. Beyaz önlük saflığı ve güveni temsil ediyor. Bu vatana ve millete yararlı birer vatandaş olun."

Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu ve beraberindeki protokol 22 öğrenciye beyaz önlüklerini giydirdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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