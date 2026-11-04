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Aksaray Ortaköy'de TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Aksaray Ortaköy'de TIR ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Aksaray Ortaköy'de Gökler köyü kavşağında saat 16.30 sıralarında mısır yüklü TIR ile otomobil çarpıştı, TIR şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Gökler köyü kavşağında meydana geldi. Mehmet Demirhan (40) yönetimindeki mısır yüklü 68 DN 400 plakalı TIR, kavşakta Muhammed Gül (28) yönetimindeki 40 EH 217 otomobille çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrildi. TIR sürücüsü Mehmet Demirhan ile yanındaki Cuma Karagöz (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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