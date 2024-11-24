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Aksaray'ın Eskil İlçesinde Fırtına Çatı Devrildi, Kara Yolu Kapandı

Aksaray'ın Eskil İlçesinde Fırtına Çatı Devrildi, Kara Yolu Kapandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Eşmekaya Beldesi'nde bir evin çatısını devirdi ve kara yolunu trafiğe kapattı. Ekipler olay yerine müdahale ederek yaklaşık 2 saat sonra yolu açmayı başardı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.

İlçeye bağlı Eşmekaya Beldesi'nde Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi.

Çatı parçalarından dolayı kara yolu trafiğe kapandı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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