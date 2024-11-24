Aksaray'ın Eskil İlçesinde Fırtına Çatı Devrildi, Kara Yolu Kapandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Eşmekaya Beldesi'nde bir evin çatısını devirdi ve kara yolunu trafiğe kapattı. Ekipler olay yerine müdahale ederek yaklaşık 2 saat sonra yolu açmayı başardı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.
İlçeye bağlı Eşmekaya Beldesi'nde Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi.
Çatı parçalarından dolayı kara yolu trafiğe kapandı.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.