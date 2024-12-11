Aksaray'da Kavga: Silahla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
Aksaray'da çıkan bir kavgada, eniştesi Ramazan Y. tarafından silahla vurulan 21 yaşındaki Ümit Ç., hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Ramazan Y., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'nde dün, tartıştığı eniştesi Ramazan Y. (27), tarafından silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan Ümit Ç. (21), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ramazan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.