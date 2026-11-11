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Aksaray'da ziynet eşyası hırsızlığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kent merkezindeki hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği zanlıları Kayseri'de saklandıkları ikamette yakaladı.

Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği S.T. (25) ve F.B'yi (21) Kayseri'de saklandıkları ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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