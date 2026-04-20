Yolcu Otobüsü 10 Araca Çarparak Durabildi: 7 Yaralı

1) YOLCU OTOBÜSÜ 10 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ: 7 YARALI

AKSARAY'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu sürücüsünün kontrolün çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki 50 AV 885 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı