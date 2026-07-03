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Aksaray'da otobüs yoldan çıktı; 40 yaralı-

Aksaray'da otobüs yoldan çıktı; 40 yaralı-
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Aksaray'da Ankara-Niğde kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi yaralandı.

AKSARAY'da yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Irak'a giden 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Yahya A. direksiyon kontrolünü kaybetti. Otobüs yoldan çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 2 şoför, 1 muavin ve aralarında çocukların da bulunduğu 37 yolcu yaralandı. Yaralı 40 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü Yahya A., "İstanbul'dan Irak'a gidiyoruz. Bir anda bir baktım şarampoldeyiz" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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