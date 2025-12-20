Haberler

TIR, kırmızı ışıkta duran 4 araca çarptı
Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 26 yaşındaki bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da yoğun sisin olduğu bölgede, TIR'ın kırmızı ışıkta duran 4 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Ticaret Borsası Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede, Atanur Korkmaz yönetimindeki 38 LG 620 plakalı TIR, kırmızı ışıkta duran 3 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptı. Kazada 40 AAS 714 plakalı araçta bulanan Gizem Şahin (26) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Yaralı Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GAZETECİLERİ TARTAKLADI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerden Ramazan Ş., kazayı görüntüleyen basın mensuplarını tartakladı. Ramazan Ş.'yi polis sakinleştirirken, TIR şoförü ifadesi için merkezine götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Sinan Usta ise "Kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir anda arkadan gürültü geldi. Arkamdaki araçta yaralı vardı. Kadın araçtan çıkamadı, baygınlık geçiriyordu. Kadını araçtan çıkardım. Kaza sisten dolayı oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
