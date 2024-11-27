Aksaray'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Şehirlerarası yolda sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Aksaray - Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Şehirlerarası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.
Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.
Yetkililer yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.