Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Aksaray'da Yeni Turizm Rotaları Belirleniyor

Aksaray'da Yeni Turizm Rotaları Belirleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Valiliği ve Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Turizm Master Planı çerçevesinde, Eskil ilçesinde yeni turizm rotaları belirleniyor. Prof. Dr. Aysu Altaş, tarihi potansiyeli yüksek olan bölgelerin turizme kazandırılacağını açıkladı.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Aksaray İli Turizm Master Planı çalışmaları kapsamında yeni rotalar belirleniyor.

Proje kapsamında bir ekip, Sultanhanı Kervansarayı'nı ziyaret eden turistlere alternatif ve zengin içerikli bir rota sunmak amacıyla Eskil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş, AA muhabirine, Aksaray'da turizmi canlandırmak için yeni bir rota oluşturacaklarını söyledi.

Eskil ilçesinin de tarihi çok eskiye dayandığı için buraları turizme kazandırmak gerektiğini belirten Altaş, şöyle konuştu:

"İmzalanan protokolle Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Aksaray'ın turizm master planını hazırlamakla görevlendirildi. 2026-2031'i kapsayacak şekilde 5 yıllık bir vizyon çizmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda 23 kişilik ekipten oluşan bir heyetimiz var. Bugün 11 kişilik heyet olarak Eskil'i ziyarete geldik. Her hafta en az 2 gün olmak üzere saha gezilerine başladık. Bugün Böğet höyüğündeyiz, Böğet höyüğü Eskil'deki höyükler içerisinde en büyüğü. Bizce turizm potansiyeli anlamında da önem arz ediyor fakat kazıya başlaması için ve turizme açılması için henüz çalışmalar yapılmadı."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.