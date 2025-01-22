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Aksaray'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Aksaray'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Defnedildi
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Aksaray'daki ev yangınında hayatını kaybeden 3 yaşındaki E.A.'nın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Yangında yaralanan 4 kişinin sağlık durumu iyi.

Aksaray'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hulisi A'ya ait müstakil evde dün çıkan yangında yaşamını yitiren E.A'nın cenazesi, ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına çocuğun ailesi, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yangında dumandan etkilenerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3'ü çocuk 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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