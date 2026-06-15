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Kaldırımda yürürken, 'Neden yan baktın?' tartışmasında bıçakla yaralandı

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Aksaray'da kaldırımda yürüyen Ahmet İskender Evcil, 'Neden yan baktın?' diyerek tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırgan kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da Ahmet İskender Evcil (19), kaldırımda yürürken 'Neden yan baktın?' diye tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesinde meydana geldi. Ahmet İskender Evcil, arkadaşıyla kaldırımda yürürken, karşısından gelen kişi, 'Neden yan baktın?' dedi. Ardından cebinden çıkardığı bıçağı Evcil'in sağ bacağına sapladı. Yaralanan Evcil, kanlar içinde kalırken, saldırgan da hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler, Evcil'in kemerini çıkartıp, kanı durdurmak için tampon yaptı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evcil, ambulansla bindirilirken polislere, bıçaklayan kişiyi tanımadığını söyledi. Yaralı Evcil, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA ))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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