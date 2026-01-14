Haberler

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu için veda programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşadı. Kamu görevlileri ve vatandaşların katıldığı törende, Kumbuzoğlu helallik istedi.

Aksaray'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" olarak görevlendirilen Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu için veda töreni düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, kurum müdürleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, valilik çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlarla görüşen Kumbuzoğlu, vatandaşlardan ve kamu görevlilerinden helallik istedi.

Duygulanan Kumbuzoğlu, şehre vali olarak geldiğini, Aksaraylı olarak döndüğünü söyledi.

İki buçuk yıl kentte görev yaptığını belirten Kumbuzoğlu, "Emin olunki burayı hiç unutmayacağım. Buradaki projelerle ilgili her zaman elimden geleni yapacağım, herkese yardımcı olmaya gayret edeceğim. Sizi seviyorum. Hakkım varsa helal olsun, siz de helal edin. Allah'a emanet olun." dedi.

Öte yandan, "Türkiye Selamlaşıyor" programı kapsamında esnaf ziyareti yapan Selçuklu İlkokulu 3. sınıf öğrencileri de karşılaştıkları Kumbuzoğlu ile vedalaştı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
