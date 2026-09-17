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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüpheliler S.Ç. (21) ve E.U'nun (20) içinde bulundukları aracı, Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta ve şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 122 sentetik hap, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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