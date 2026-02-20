Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve ecza hapları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 8 bin 200 ecza hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut