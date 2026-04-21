Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve suçtan elde edilen 8 bin 115 dolara da el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 115 dolara el konuldu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut