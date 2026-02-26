Haberler

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da il jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda bir miktar bonzai ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda bir miktar bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Teravih sonrası çirkin manzara! Çocukları sevindirmek istedi ama...