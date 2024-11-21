Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, V.K, S.K. ve E.K'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.K. ve E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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