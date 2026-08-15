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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

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Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, sentetik hap, tüfek ve 64 bin 200 lira ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 594 sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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