Aksaray'da refüje çarpan tur otobüsündeki 16 kişi yaralandı
İstanbul'dan Nevşehir'e giden bir tur otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolunda refüje çarptı. Kazada hafif yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'dan Nevşehir'e giden U.H. idaresindeki 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu 45. kilometresinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut