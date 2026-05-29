Aksaray'da refüje çarpan tur otobüsündeki 16 kişi yaralandı

İstanbul'dan Nevşehir'e giden bir tur otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolunda refüje çarptı. Kazada hafif yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da tur otobüsünün refüje çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Nevşehir'e giden U.H. idaresindeki 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu 45. kilometresinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
