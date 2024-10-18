Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: 6 Ölü, 25 Yaralı

Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: 6 Ölü, 25 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da, tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza, Acıpınar köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da, tur otobüsünün devrildiği kazada, 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e yolcu taşıyan Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada içerisinde 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişi bulunan otobüste 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da kaza yerine gelip, incelemede bulundu. Kumbuzoğlu, "Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre otobüste 41 yolcu, 1 rehber, 2 şoför olmak üzere olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdik. Konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz bir şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız" dedi.

'OTOBÜS BENİ SOLLADI'

Kazaya tanık olan başka bir sürücü Mehmet Tayiroğlu ise şunları söyledi:

"Otobüs beni solladı. Solladıktan sonra otobüs sağa sola doğru gitmeye başladı. O ara şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Selektör yaptım, korna çaldım, benim aracım hızı 80 kilometreye sabit olduğu içinde yanına yetişemedim. Bariyerlere çarptı, sürüklenip devrildi."

Yolculardan Ramazan Durmuş da "Uyuyordum. Kemer de bağlıydı. Arabanın devrildiğini gördüm" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Acıpınar Aksaray 3-sayfa Olaylar Turizm Güncel Kaza

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi

 İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
Rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade başvuruları yağmaya başladı

Domuz skandalında rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada kan görmek ne anlama gelir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu? 6284 SAYILI KANUN MADDELERİ | 6284 sayılı kanun nedir, yürürlükte mi? Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu | Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu nedir? Oğlakla Koç iyi anlaşır mı? 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler? MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 18 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yahya Sinvar'ın son görüntüsü! Hamas lideri Yahya Sinvar nerede öldürüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.