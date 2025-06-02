Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde İsmail Baştuğ (50) evine 50 metre kala, daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı husumetlisi İsmail Doğan'ın (20), bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Karşı Mahalle'de Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 1 çocuk babası İsmail Baştuğ, işten çıkıp yürüyerek evine gitmek için yola çıktı.

HUSUMETLİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Baştuğ, evine 50 metre kala, peşinden gelen daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı fırıncılık yapan husumetlisi İsmail Doğan, bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Baştuğ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Doğan da olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Baştuğ, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kaçan Doğan da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.