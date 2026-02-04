Haberler

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Aksaray'da Aşık Molla Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kontrolündeki otomobil başka bir araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aşık Molla Caddesi'nde seyreden Ziya K'nin (36) idaresindeki 26 TP 216 plakalı otomobil, Recep T'nin (40) kontrolündeki 68 AFN 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Ziya K'nin 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
