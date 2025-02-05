Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ekber B. (25) idaresindeki 42 ANS 43 plakalı otomobil ile İsmail K. (22) kontrolündeki hafif ticari araç Sultanhanı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ekber B. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.