Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Enver İnanç idaresindeki 68 KL 551 plakalı otomobil, Eskil-İkizce Yaylası yolunda şarampola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Enver İnanç ile araçta bulunan Muhammed Ali Kırgıl ve Enes Mutlu yaralandı.
Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mutlu ve Kırgıl, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel