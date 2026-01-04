Haberler

Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Enver İnanç idaresindeki 68 KL 551 plakalı otomobil, Eskil-İkizce Yaylası yolunda şarampola devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Enver İnanç ile araçta bulunan Muhammed Ali Kırgıl ve Enes Mutlu yaralandı.

Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mutlu ve Kırgıl, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko

Bu sezon bir ilk yaşandı! İşte dev derbiyi kazanan takım
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Özür dilemek de kar etmedi! Savcılık, Bedri Usta için harekete geçti
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko

Bu sezon bir ilk yaşandı! İşte dev derbiyi kazanan takım
Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kahreden olay: Son nefesini çığın altında verdi
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile